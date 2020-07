Amtsgericht Wipperfürth : Taser in Taschenlampe bringt Ärger

Radevormwald Ein Waffenfreund aus Radevormwald musste sich vor Gericht verantworten. Der 51-Jährige hortet in seiner Wohnung eine ganze Reihe von Gaspistolen. Diese sind legal – eine umgebaute Taschenlampe jedoch nicht.

Tatsächlich werden Elektroschockgeräte und Taser-Pistolen aller Art, meist angepriesen als ideales Mittel zur Selbstverteidigung und preisgünstige Waffe für jedermann, von zahlreichen Anbietern über das Internet frei verkauft. „Dass Sie sie da problemlos bestellen können, heißt aber noch lange nicht, dass Sie so ein Ding in Deutschland auch besitzen dürfen“, versuchte der Richter dem Angeklagten klar zu machen.

Der zeigte wenig Einsicht und beharrte darauf, das aber nicht gewusst zu haben. Er sei sich also auch keiner Schuld bewusst gewesen. Unwissenheit schützt aber nun einmal nicht vor Strafe: „Sie hätten sich eben informieren müssen, bevor Sie so etwas kaufen. Eine kurze Anfrage bei der Waffenbehörde hätte gereicht“, hielt der Richter dem 51-Jährigen vor. Davon abgesehen gibt’s dort, wo die Taser problemlos zu bestellen sind, auch ausreichend Informationen – wenn auch nicht gleich neben den Verkaufsangeboten: Das Internet ist voll mit Einträgen zum in Deutschland in den zurückliegenden Jahren mehrfach verschärften Waffenrecht.