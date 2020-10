Verkehr in Radevormwald : Ampelschaltung auf der B 229 läuft wieder normal

Verkehr in Radevormwald

An der Kreuzung der B 229 mit der L 81 waren längere Zeit die Verkehrsteilnehmer wegen der Schaltung der Ampeln genervt. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Landesbetrieb Straßenbau NRW versichert, das Problem an der Kreuzung Herbeck sei behoben. Die Ampelphasen waren so geschaltet, dass Fahrer stets vor Rot standen, wenn die vorherige Ampel Grün zeigte.

Wochenlang sorgte sie für Ärger bei den Verkehrsteilnehmern: die Ampelschaltung auf der Kreuzung der B 229 mit der L 81 in Herbeck, am westlichen Ortsausgang von Radevormwald.

Zwei Ampeln müssen die Fahrer dort passieren, und normalerweise sind sie so geschaltet, dass man den Bereich bei doppeltem Grün zügig passieren kann. Das war jedoch längere Zeit über nicht so. BM-Leser beschwerten sich im August darüber, dass die ein Ampel auf Rot springe, wenn die andere auf Grün zeige, was zu nervigen Wartezeiten führe.