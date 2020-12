Hospizverein Radevormwald : Ambulantes Hospiz zieht Bilanz und plant für 2021

Georg Kalkum ist Vorsitzender des Ambulanten Ökumenischen Hospizes in Radevormwald. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Auch im kommenden Jahr sollen die Angebote für Trauernde unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen weiterhin stattfinden. Das Café für Trauernde und der Abendtreff für Trauernde haben feste Termine.

Der Vorstand des Ambulanten Ökumenischen Hospizes in Radevormwald hat eine Bilanz des Jahres gezogen und weist auf seine Planung für 2021 hin. So sollen die Angebote für Trauernde unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen auch weiterhin stattfinden. Das Café für Trauernde wird an einem Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet sein, die derzeit geplanten Termine sind der 7. Januar, der 4. Februar, der 4. März, der 8. April, der 6. Mai, der 10. Juni und der 1. Juli. Der Abendtreff für Trauernde findet jeweils ein einem Mittwoch im Monat von 19 bis 20.30 Uhr statt, die vorgesehenen Termine sind der 27. Januar, der 24. Februar, der 31. März, der 28. April, der 19. Mai und der 30. Juni.