Coronavirus in Radevormwald : Auch Ambulantes Hospiz schränkt seine Aktivitäten wegen Corona ein

Radevormwald Die Menschen werden gebeten, von Besuchen im Büro des Hospizdienstes abzusehen. Die Sprechstunden finden telefonisch statt.

Die Verbreitung des Coronavirus im Oberbergischen Kreises hat auch Auswirkungen auf die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes in Radevormwald. „Auf der einen Seite steht unsere Selbstverpflichtung zum Dienst an sterbenden und an trauernden Menschen“, schreibt der Vorsitzende Georg Kalkum in einer Pressemitteilung. Auf der anderen Seite gebe es jedoch die Verpflichtung zum Schutz sowohl der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, als auch der vom Hospiz begleiteten Menschen.