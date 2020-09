Veranstaltung in Radevormwald : Ein Wochenende der Zweiräder

Bürgermeister Johannes Mans, Biljana Dajic (Stadtwerke), Axel Klugmann (Volksbank), Dustin Dörner (Stadtwerke), Dieter Kasper und Hartmut Behrensmeier (IG Bismarck) freuen sich auf das Wochenende der Zweiräder. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Am 3. und 4. Oktober werden historische Motorräder, Fahrräder und E-Bikes durchs Bergische rollen. Veranstalter ist die IG Bismarck.

Das erste Wochenende im Oktober wird in Radevormwald im Zeichen der Zweiräder stehen. Die IG Bismarck-Zweiräder organisiert das „Wochenende der Zweiräder“ mit der Unterstützung mehrerer Sponsoren und Bürgermeister Johannes Mans. Die Veranstaltungen, die eigentlich im Sommer stattfinden sollten, mussten aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden.

Hartmut Behrensmeier, Vorstandsmitglied des Vereins, hat in den vergangenen Wochen viele Absprachen mit der Stadt getroffen, um die Veranstaltungen noch dieses Jahr durchführen zu können. „Zusammen mit dem Ordnungsamt habe ich ein Konzept erstellt, wie das Wochenende der Zweiräder unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen stattfinden kann“, sagt er.

Info Zeiten und Preise der beiden Ausfahrten Motorräder Die Ausfahrt historischer Motorräder startet am Samstag, 3. Oktober um 11.15 Uhr. Die Anmeldung beginnt um 9.30 Uhr in der Schlossmacher-Galerie. Die Streckenlänge liegt bei 85 Kilometern, das Startgeld bei zehn Euro. Gesponsert wird die Ausfahrt von Buderus. E-Bikes und Fahrräder Die E-Bike-Tour und die Ausfahrt historischer Fahrräder findet am Sonntag, 4. Oktober um 11 Uhr statt. Die Anmeldung startet um 9.30 Uhr, das Startgeld liegt hier bei fünf Euro. Die E-Bike-Tour ist 27 Kilometer lang, die historischen Fahrräder werden eine Strecke von 23 Kilometern zurücklegen. Unterstützt wird diese Ausfahrt von der Bären Apotheke und den Stadtwerken Radevormwald.

Den Auftakt macht am 3. Oktober die Buderus-Ausfahrt historischer Motorräder. Den Startschuss für diese Ausfahrt wird um 11.15 Uhr Johannes Mans geben, um sich dann selber in einen Beiwagen zu setzen. „Ich begleite die Fahrt durch den Oberbergischen Kreis und bin gespannt auf die Tour. Ich bin noch nie in einem Beiwagen mitgefahren“, sagt der Bürgermeister, der auch die E-Bike-Tour aktiv begleiten wird. Die historischen Motorräder werden sich am 3. Oktober auf der Triangeltour bewegen und 85 Kilometer zurücklegen. Dieter Kasper hat sich für die IG Bismarck um die Streckenführung gekümmert. „Im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir die Strecke aufgrund der Bauarbeiten Richtung Hückeswagen leicht abgeändert. Die Tour wird professionell begleitet und umfasst touristische Attraktionen“ sagt Behrensmeier.

Fahrer eines E-Bikes oder eines historischen Velos kommen am Sonntag, 4. Oktober, auf ihre Kosten. Auf den geführten Touren werden die Teilnehmer 27 oder 23 Kilometer zurücklegen. Von den Guides Franco Sedivi und Dr. Heike Magiera werden die Radler auf einer landschaftlich reizvollen Tour durchs Bergische geführt. Alle Touren starten am Fuß der Schlossmacher-Galerie.

Die Anmeldung und die gesamte Logistik des Veranstaltungswochenendes wird Hartmut Behrensmeier mit seinem Team in einem großen Ladenlokal in der Schlossmachergalerie durchführen, das ihm zur Verfügung gestellt wird. Auf einer 400 Quadratmeter großen Fläche, auf der kürzlich noch Schuhe verkauft wurden, können alle Hygienebestimmungen eingehalten werden. „Die Menschen können bei der Anmeldung genug Abstand halten. Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang. In den Innenräumen gilt die Maskenpflicht“, sagt der Organisator.

Die Teilnehmer der Fahrten bekommen im Ziel nicht nur eine Verpflegungstasche, sondern auch ihre Medaillen. Essen und Trinken darf die IG Bismarck aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht verkaufen. Um die Kosten zu decken, wird der Verein in diesem Jahr das erste Mal Startgelder für die Fahrten erheben. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer auf das Startgeld verzichtet, und das war mir auch immer wichtig, aber in diesem Jahr sind die Kosten deutlich höher und die Einnahmen niedriger. Ein Startgeld ist in diesem Jahr leider nicht zu vermeiden“, sagt Hartmut Behrensmeier.