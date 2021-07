Radfahren in Radevormwald : Am 15. August startet wieder das beliebte Stadtradeln

Am 15. August startet wieder das beliebte Stadtradeln

Radfahren in Radevormwald

Radevormwald Kurzentschlossene haben auch noch die Möglichkeit, sich nach dem offiziellen Beginn zu registrieren. Online anmelden können sich alle, die in Radevormwald leben, arbeiten oder lernen.

Eine beachtliche Zahl: Mit mehr als 28.842 geradelten Kilometern war im vergangenen Jahr das Stadtradeln in der Stadt auf der Höhe zu Ende gegangen. Damit waren die Rader im oberbergischen Kreis ganz vorne mit dabei. Einzig die Nachbarstädte Hückeswagen und Wipperfürth hatten mit einer großen Schar Radbegeisterter jeweils mehr als 80.000 Kilometer zurückgelegt. Der städtische Klimaschutzmanager Niklas Lajewski ist sich sicher, dass für die Rader das ein Ansporn sein könnte zu zeigen, dass es in der Bergstadt auch zahlreiche begeisterte Radfahrer gibt, obwohl sie nicht unbedingt die flachen Talstrecken vor ihrer Haustüre haben. Da viele Radfahrer mittlerweile mit elektrischer Unterstützung unterwegs sind, ist zumindest die Topographie für viele kein Problem mehr. Ab 15. August startet jedenfalls die Neuauflage der beliebten Aktion.

Auch Bürgermeister Johannes Mans, der im vergangenen Jahr beim Auftaktradeln mit den anderen Bürgermeistern teilgenommen hatte, zeigt sich erfreut. „Die Teilnahme im vergangenen Jahr hat mir schon gezeigt, wie viel Spaß es macht. Man erlebt seine Stadt nochmal mit einem ganz anderen Gefühl und erhält neue Eindrücke von seiner Umgebung. Vor allem am Wochenende freue ich mich, regelmäßig zu sehen, dass mittlerweile viele Leute unsere wunderschöne Region mit dem Rad erkunden“, sagt er. Mans wünscht sich, dass sich zahlreiche Bürger an dem Wettbewerb beteiligen und vielleicht auch in diesem Jahr einen neuen Kilometerrekord aufstellen, damit die Nachbarstädte bald vielleicht auch kilometermäßig überholt werden.