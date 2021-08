Politik in Radevormwald : AL will einen Streetworker für Rade

Radevormwald Aufsuchende Jugendarbeit muss nach der Corona-Krise dringend gestärkt werden. Die AL möchte, dass die Sozialarbeiter direkt mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen – und das möglichst barrierearm.

Ein weiterer Vorschlag der AL ist, das Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz auch für Jugendliche nutzbar zu machen. „In der Innenstadt fehlt ein Ort, an dem sich Jugendliche aufhalten können. Dafür wäre das Haus am Schlossmacherplatz genau richtig“, sagt Petra Ebbinghaus. „Auf den Sportplätzen sind sie nicht gewollt und im Parc de Châteaubriant auch nicht. Man muss einen Ort schaffen, an dem sie willkommen sind und der sich etablieren kann. Man könnte das Angebot auch mit lockeren Vorträgen ergänzen.“ Die AL-Fraktion will diese Ideen in ihrer nächsten Sitzung intern diskutieren und besprechen. Aus der Fraktionssitzung sollen nach den Sommerferien konkrete Strategien abgeleitet werden, die dann sicherlich in den Ausschüssen und im Stadtrat fraktionsübergreifend diskutiert werden.