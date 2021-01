Dorfkirche in Remlingrade : Alte Orgel muss saniert werden

Remlingrade Das Instrument in der Remlingrader Dorfkirche kann derzeit kaum gespielt werden. Zuletzt ist die Orgel 1987 grundlegend überarbeitet worden. Das Gehäuse stammt aus dem Jahr 1903.

Die Orgel in der Dorfkirche in Remlingrade muss dringend saniert werden. Bereits seit einem halben Jahr ist die Orgel nicht mehr richtig in Betrieb. „Man kann in dem aktuellen Zustand kaum auf der Orgel spielen, das liegt an mehreren Defekten“, sagt Pfarrer Albrecht Keller von der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Er hat das Problem bereits mit dem Presbyterium der Gemeinde besprochen, das sich um die Sanierung der Orgel kümmern möchte.