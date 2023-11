SC 08 Radevormwald „Alte Herren“ sportlich ganz weit vorne

Fest steht, dass die „Alten Herren“ die personalstärkste Mannschaft des SC 08 sind. „2023 wurden bisher neun Freundschaftsspiele bestritten, die Bilanz: sechs Siege und drei Niederlagen“, berichtet Heilmann. Anfang Januar konnten die Herren das 17. „Walter-Balke-Gedächntnissturnier in der Halle 1 an der Hermannstraße gewinnen – mit 3:0 im Endspiel gegen den Ortsnachbarn von TuSpo Dahlhausen. Ende Juni siegten die Radevormwalder Fußballer zum dritten Mal nach 2017 und 2019 beim „31. Mittelmoselpokal“ in Zeltingen-Rachtig an der Mittelmosel beim TUS Zeltingen-Rachtig – und das bei hochsommerlichen Temperaturen. Seit Sommer spielen die „Oldies“ des SC 08 in der Ü 32 BKV-A-Liga und konnten dort in vier Spielen vier Mal deutlich gewinnen. „Das große Ziel dort ist der Aufstieg in die Ü 32 BKV-Stadtliga“ kündigt Heilmann an.