Kirchen in Radevormwald Allianzgebetswoche verbindet Radevormwalder Christen

Peter Bernshausen, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Dahlerau leitet am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Caritashaus, Hohenfuhrstraße, den Abend unter dem Titel „Gottes Mission... erfüllen wir gemeinsam“. Das Team „Praisetime“ richtet für Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr (!) den Abend „Gottes Mission... hat ihren Preis“ im Gemeindehaus in Dahlerau an der Kirchstraße aus.