Krankenhaus in Radevormwald Nun auch Petition fürs Rader Krankenhaus

Wie in Wermelskirchen soll nach den Plänen des NRW-Gesundheitsministeriums im Rahmen der Krankenhausreform ein Teil der medizinischen Angebote am Sana Krankenhaus in Radevormwald wegfallen. Im Blick sind das Endoprothetik-Zentrum und die Wirbelsäulen-OPs. Dagegen hatte sich bereits ein breiter Widerstand formiert. Die Geschäftsführung des Krankenhauses, die Stadtverwaltung und die niedergelassenen Ärzte hatten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der die Bedeutung dieser Angebote bekräftigt wurde. Gegen die Pläne soll Einspruch erhoben werden.