Schulen in Radevormwald : AL hat Ideen für neue Schulstandorte

Radevormwald Nach Meinung der Alternativen Liste ist es Zukunftsaufgabe, Grundschulen zu errichten, die auch den Anforderungen in 20 oder 30 Jahren gewachsen sind. Deshalb müssten mögliche pädagogische Trends mit in die Planungen einfließen.

Das hat auch die AL getan und begrüßt es, dass sowohl die Schulleitungen als auch die Lehrer in die Planungen einbezogen wurden. „Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass pädagogische Konzepte einem ständigen Wandel unterworfen sind und die Leitung einer Schule wechseln wird. Aufgabe ist es, eine Grundschule zu errichten, die auch den Anforderungen in 20 oder 30 Jahren gewachsen ist. Deshalb sind mögliche pädagogische Trends zu antizipieren“, meint der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. Leider seien die Beratungen in den Arbeitsgruppen auf diesen Aspekt zu wenig eingegangen. In der Regel sei der Bedarf an der augenblicklichen Situation festgemacht worden. „Auch wenn uns bewusst ist, dass in den Sitzungen ein Flächenrahmen gefunden werden sollte, sind andere Aspekte gar nicht in den Blick genommen worden. Die Funktionsfähigkeit einer (Grund-)Schule ist nicht nur durch den Raumkörper bestimmt, sondern heute mehr denn je auch von der Haustechnik abhängig“, findet Ebbinghaus.