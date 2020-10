Kirchen in Radevormwald : Aktion „Pakete zum Leben“ startet erneut

Radevormwald Auch 2020 wird für bedürftige Menschen gepackt. Initiator ist die FeG Grafweg, doch auch andere Gemeinden beteiligen sich. Die Resonanz bei der Bevölkerung ist von Jahr zu Jahr gestiegen.

Die Freie evangelische Gemeinde Grafweg beteiligt sich seit 19 Jahren an der Aktion „Pakete zum Leben“ und ruft auch in diesem Jahr Radevormwalder auf sich an der Spenden-Aktion zu beteiligten. An dem Projekt beteiligen sich auch die Freien Gemeinden in Dahlerau und Lennep, die Gemeindeämter der Kirchengemeinden und die Stadtbücherei am Schlossmacherplatz.