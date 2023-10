Politik in Radevormwald AfD will für Asylbewerber nur noch Sachleistungen

Dieser Antrag, so erläutert AfD-Fraktionsvorsitzender Udo Schäfer, ziele darauf ab, „einen gravierenden Sogfaktor für illegale Einwanderung aus rein wirtschaftlichen Motiven auszuschalten“. Wie Schäfer erklärt, würden die Menschen zum großen Teil Gelder, „die sie im Rahmen von Sozialtransfers erhalten“, in ihre Heimat versenden. Es könne jedoch „nicht Aufgabe des einheimischen Netto-Steuerzahlers sein, tausende von Familien in der Dritten Welt zu alimentieren“, heißt es in der Antragsbegründung. Selbst wenn das System der reinen Sachleistungen etwas mehr Verwaltungsaufwand erzeuge, so sei es „dringend geboten, um einen weiteren Ansturm wie um das Jahr 2015 herum zu verhindern.“