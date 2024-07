Sana-Krankenhaus in Radevormwald AfD: Endoprothetik muss erhalten bleiben

Geht es nach den Plänen von Landesgesundheitsminister Laumann, dann soll die Endoprothetik am Sana Krankenhaus wegfallen. Das stößt beim AfD-Fraktionsvorsitzenden Udo Schäfer auf Kritik. „Die Endoprothetik in Radevormwald muss erhalten bleiben“, fordert er jetzt in einer Stellungnahme.