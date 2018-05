Radevormwald : Ärger über Dauerbaustelle Oderstraße

Radevormwald Anwohner und Ratsherr Axel Michalides beschwert sich darüber, dass die Arbeiten nicht voran gehen. Für manche Nachbarn bedeute dies unzumutbare Zustände. Laut der Stadtverwaltung sind die Arbeiten nun auf dem Wege.

Dieses Thema treibt Dr. Axel Michalides bereits seit Monaten um. Die Bauarbeiten in der jungen Siedlung am Ostrand von Radevormwald laufen seiner Meinung nach nicht so wie sie sollen. Dabei hat er vor allem die Oderstraße und die Wasserturmstraße im Blick. Was die erstere betrifft, so könne diese im Moment "weder befahren noch zum Parken genutzt werden".

Michalides hatte bereits in der jüngsten Ratssitzung die Frage gestellt, ob ein Abschluss der Arbeiten vor Ort abzusehen sei. Ihm wurde gesagt, die Oderstraße würde zeitnah fertig gestellt.

Passiert sei in der Zwischenzeit jedoch nichts, versichert Michalides, der seinen Ärger nun in einem Schreiben an unsere Zeitung Luft macht: "Man hat es immerhin bis Anfang April geschafft, Randsteine zu setzen und eine Schicht Schotter aufzubringen, nach meinem Dafürhalten fehlt nur noch die letzte Schicht an Steinen, die bereits auf dem Gelände des ehemaligen Wasserturms lagern." Nun könne man meinen, dass das innerhalb von ein bis zwei Wochen erledigt sein sollte, meint der Politiker. "Allerdings ruhen zum Ärgernis vieler Anwohner die Arbeiten seit fast vier Wochen. Dafür wird fleißig auf der benachbarten Wasserturmstraße weiter die Erde aufgerissen, so dass noch mehr Parkflächen wegfallen."

Inzwischen werde der Zustand für manche Einwohner ein echtes Problem, was die Mobilität angehe: "Auf dem Schotter läuft man sich die Schuhe kaputt. Es gibt einen Nachbarn, der seit Monaten nicht mehr in seine Garage kann, andere seit acht Wochen. Das Parken wird zum Problem. Eine Nachbarin, über 80 und auf den Rollator angewiesen, kann seit Wochen nicht mehr aus dem Haus." Der zuständige Amtsleiter in der Rader Verwaltung, Ulrich Dippel, ist zurzeit in Urlaub und konnte zu den Beschwerden keine Stellung nehmen. Als sein derzeitiger Vertreter fungiert Burkhard Klein, Leiter der Bauverwaltung. Und er macht den Anwohnern Hoffnung: "Wie ich gehört habe, wird die Oderstraße nun gepflastert, auf der Wasserturmstraße werden der Bordstein und Baumscheiben angelegt."

Es ist nicht das erste Mal, dass Axel Michalides sich öffentlich über die Arbeiten in dem Neubaugebiet äußert. So hatte er bereits im vergangenen Sommer als fraktionsloses Ratsmitglied einen Antrag gestellt: Demnach solle ein Verlust von Parkplätzen während der Bauarbeiten möglichst vermieden werden.

Der Ausbau von Oder- und Wasserturmstraße war im vergangenen Jahr ausgeschrieben worden. Ulrich Dippel hatte damals erläuterte, dass die Straße erstmals ausgebaut werde und nach Baugesetzbuch abgerechnet werden müsse. Das hat eine 90-prozentige Beteiligung der Anwohner zur Folge. Im Neubaugebiet sind die Kosten im Preis des Grundstückes enthalten.

Die Wasserturmstraße hat ihren Namen von einem ebensolchen Bauwerk, die Oderstraße, wie auch die nahe Neißestraße, erinnern daran, dass in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen aus dem ehemaligen deutschen Osten sich hier niederließen.

