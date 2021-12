Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau : Adventsimpulse zum Mitnehmen

Remlingrade/Dahlerau Pfarrer Albrecht Keller greift trotz Präsenzgottesdienste auch auf Outdoor-Angebote zurück. In jeder Woche werden an den beiden Kirchorten neue Impulse hängen, die Keller formuliert und mit einer kleinen Aktion verbindet.

In der dunklen Jahreszeit will die evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau Licht, Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Obwohl die Präsenzgottesdienste weiterhin stattfinden, will Pfarrer Albrecht Keller wieder vermehrt auf Outdoor-Angebote zurückgreifen – in einer Zeit, in der die Infektionszahlen steigen. Die Angebote unter freiem Himmel sind am Anfang der Pandemie im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden. Damals hingen die Predigten zum Mitnehmen an Wäscheleinen vor den Kirchen der Gemeinde aus. In den Wochen vor Weihnachten leuchteten Lichterketten den Weg zu den neuen gedanklichen Impulsen, die am Bürgerzentrum am Siedlungsweg sowie am Gemeindehaus in Herkingrade zum Mitnehmen bereit hängen.