Vortrag in Radevormwald : Ein Admiral im Rader Bürgerhaus

Radevormwald Manfred Nielson erklärte auf Einladung der JU seine Sicht der internationalen Lage. Sorge macht dem NATO-Commander im Ruhestand unter anderem Deutschlands Rückstand bei Digitalisierung.

Admiral a.D. Manfred Nielson kam auf Einladung der Jungen Union Radevormwald am Mittwochabend ins Bürgerhaus, um über die aktuellen und künftigen Herausforderungen für Deutschland zu sprechen. Der Admiral, der zuletzt Commander im NATO-Hauptquartier in Norfolk, USA, war und 1973 in die Bundesmarine eingetreten ist, hat im höchsten Dienstgrad gedient. Er hat von 1997 bis 2019 mit allen Verteidigungsministern Deutschlands zusammengearbeitet und durch seine Arbeit in den USA einen Blick von außen auf Deutschland gewonnen. Seine Sicht auf sein Heimatland teilte er innerhalb des Werkstattgesprächs zur Außen- und Sicherheitspolitik.