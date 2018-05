Radevormwald: Achtung, der Feierabendmarkt ist morgen an der Oststraße

Radevormwald Die Veranstaltung ist auch in den Wochen nach der erfolgreichen Premiere bei Händlern und Besuchern beliebt, wie die Wirtschaftsförderung berichtet.

Der Radevormwalder Feierabendmarkt, der am 20. April mit großem Erfolg gestartet ist, findet auch am morgigen Freitag statt. Wie Michael Freitag von der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mitteilt, wird der Markt wegen des Stadtfestes an diesem Tag auf die Oststraße ausweichen. Dies soll auch in Zukunft bei Großveranstaltungen geschehen, für die die Marktfläche frei gehalten werden muss. Morgen Abend wird auf der Marktbühne ab 20 Uhr die Band "Jokebox" spielen.