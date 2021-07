Digitaler Motorsport in Radevormwald : ACR fährt im Simulator auf Platz fünf

Radevormwald Der digitale Motorsport boomt. Wer Interesse hat, kann sich gerne beim Rader Verein melden. Das nächste Rennen findet am 14. August auf der belgischen Rennstrecke in Spa Francorchamps statt.

Lange hatte das Simulator-Team des AC Radevormwalds auf diesen Tag gewartet. Am vergangenen Wochenende ging es endlich wieder mit dem ersten Lauf im ADAC-Endurance-Summer-Cup auf dem Nürburgring zur Sache. Teamchef Michael Held nannte für das Sechs-Stunden-Rennen in der Eifel die Fahrer Melgim Hübel (24), Dennis Knöbel (31) und Andre Lüdorf (34), die in den etwa 25.000 Euro teuren Full-Motion-Rennsimulatoren bei „Kubina Racing“ in Köln Platz nehmen durften. Aus ganz Deutschland schrieben sich 22 ADAC Ortsclub-Teams für die virtuelle GT4 Porsche Cayman Kategorie ein. In der Qualifikation stellte Lüdorf den Porsche GT4 auf Platz fünf in einem eng umkämpften Fahrerfeld und war dennoch nicht vollends zufrieden mit seiner Leistung. „P5 ist ein guter Startplatz für das Team. Leider haben wir uns etwas mit dem Reifendruck verzockt, weshalb ich nicht an meine Trainingszeiten herangekommen bin“, sagte er.