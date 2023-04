Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Abiturprüfungen am THG auf Freitag verschoben

„Super ärgerlich“, „unfassbar“ und „unglaublich“ – so kommentiert der Pädagoge die technischen Probleme beim Download. Eigentlich hätten am Mittwoch 45 Abiturienten – also etwa die Hälfte des gesamten Abiturjahrgangs – ihre Abschlussprüfungen in Biologie, Chemie und Informatik schreiben sollen. „Das müssen sie nun am Freitag tun, der eigentlich prüfungsfrei war“, sagt Fischbach-Städing.