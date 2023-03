Große Wahlparty in der Aula an der Hermannstraße Ab Mittwoch wird der Jugendbeirat gewählt

Nächste Woche ist es endlich so weit: Vom 15. bis zum 17. März wird in Radevormwald ein neuer Jugendbeirat gewählt. 18 Kandidaten stehen zur Wahl, 13 Plätze zur Verfügung. Damit die etwa 1200 Wahlberechtigten zwischen zwölf und 17 Jahren auch wissen, wen sie als Vertreter ins Gremium wählen können, hängen ab sofort kurze Steckbriefe der Kandidaten an zentralen Stellen. Zu finden sind sie sowohl an allen drei weiterführenden Schulen, Theodor-Heuss-Gymnasium, Sekundarschule und Armin-Maiwald-Schule, als auch im Rathaus, an der Sparkasse, dem Jugendtreff „Life“ und in den Jugendräumen am Schlossmacherplatz. Außerdem finden sich die Steckbriefe auch auf der Stadtseite www.radevormwald.de