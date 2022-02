Kulturkreis Radevormwald setzt Theatersaison fort : Ab Dienstag Karten für Rader Comedy-Show

Radevormwald Auf der Bühne im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz stehen am 1. April wieder vier preisgekrönte Comedians und Kabarettisten. Es gibt zwei Shows, jeweils ohne Pause.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben es gezeigt: Wer die Rader Comedy-Show live erleben will, muss sich schon sputen. Die Karten sind meist schnell vergriffen. Am Freitag, 1. April, ist es wieder so weit. Als Bestandteil des Abos im Kulturkreis Radevormwald findet die beliebte Show im Bürgerhaus in Zusammenarbeit mit „Comedy to Go“ statt. Um die bisher erfolgreich angewendeten Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln weiter zu wahren, wird die Show erneut in zwei Durchgänge aufgeteilt: Die erste Show beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), die zweite Show folgt um 21 Uhr, Einlass hier ist ab 20.30 Uhr – jeweils ohne Pause. Ganz wichtig: Der Termin ist kein Aprilscherz: Auf der Bühne stehen vier preisgekrönte und fernsehbekannte Comedians und Kabarettisten.