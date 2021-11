Radevormwald in der Corona-Pandemie : 96 Corona-Infizierte in der Stadt

96 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald in der Corona-Pandemie

Immer mehr Radevormwalder infizieren sich derzeit mit dem Coronavirus und müssen in Quarantäne. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Am Montag hat der Kreis 116 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 287Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis stieg deutlich um 35,7 auf 444,6.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter. Derzeit sind kreisweit 2049 Personen positiv getestet. Bis Montag kamen 116 weitere laborbestätigte Fälle hinzu. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten um fünf auf 96. In Hückeswagen sind unverändert 112 Personen infiziert und in häuslicher Quarantäne. Mittlerweile sind 287 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.