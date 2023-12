Weihnachten 2023 in Radevormwald „Meine ersten Krippen sahen sehr bergisch aus“

Hans-Joachim Harnischmacher (95) hat in seinem Leben viele Moden und Trends kommen und gehen sehen. Doch eine Krippe, die ist für viele Menschen noch immer unverzichtbar an Weihnachten. Hans-Joachim Harnischmacher hat eine besondere Beziehung dazu. Nicht nur, dass er sie von klein auf versucht hat, selber welche zu bauen. Später hat er Krippen verkauft, in seinem Spielwarenfachgeschäft an der Kaiserstraße. Und noch immer ist er stolz auf sein damaliges Sortiment. „Ich hatte mir einen guten Namen erworben, es kamen auch Leute von der anderen Seite des Rheins, um bei uns zu kaufen.“ Vor allem holzgeschnitzte Krippen aus dem Alpenland habe er angeboten. „Es gibt ja dort die Tradition der Herrgottschnitzer.“