Zeitzeuge aus Radevormwald : „Toilettenpapier? Wir hatten andere Sorgen!“

Radevormwald Hans-Joachim Harnischmacher hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Er weiß, wie man Krisen überlebt – auch die Corona-Pandemie.

Hans-Joachim Harnischmacher arbeitet ehrenamtlich als Zeitzeuge und berichtet an Schulen über die Erfahrungen, die er während und nach dem Zweiten Weltkrieg gesammelt hat. Am Mittwochabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer TV-Ansprache ihr Wort an die deutsche Bevölkerung gerichtet. In dieser Ansprache beschreibt sie die Corona-Krise als größte Herausforderung für die deutsche Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg.