Radevormwald in der Corona-Pandemie : 91 Corona-Infizierte in der Stadt

91 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald in der Corona-Pandemie

Immer mehr Radevormwalder infizieren sich derzeit mit dem Coronavirus und müssen in Quarantäne. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Am Dienstag hat der Kreis 74 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 288 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sank leicht um 3,3 auf 441,3.

Die Zahl der Corona-Infizierten bleibt insgesamt sehr hoch, sinkt aber ganz leicht. Derzeit sind kreisweit 1927 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. Bis Dienstag kamen 74 weitere laborbestätigte Fälle hinzu. In Radevormwald sank die Zahl der Infizierten um fünf auf 91. In Hückeswagen stieg sie um vier auf 116. Mittlerweile sind 288 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.