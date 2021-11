Radevormwald in der Corona-Pandemie : 66 Corona-Infizierte – und zwei auf der Intensivstation

Radevormwald Am Dienstag hat der Kreis 56 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 284 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sank um 11,1 auf 360,3.

Das Infektionsgeschehen in Oberberg hat zu Wochenbeginn etwas an Fahrt verloren. 56 weitere Corona-Fälle wurden bestätigt, damit sind 1488 Personen positiv getestet, in Radevormwald sind es 66, zwei weniger als am Vortag, und in Hückeswagen unverändert 46. Mittlerweile sind 284 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sank um 11,1 auf 360,3.

40 positiv getestete Oberberger befinden sich in Krankenhäusern, davon 27 auf Normalstation, acht auf Intensivstation ohne Beatmung und fünf auf Intensivstation mit Beatmung. Im Radevormwalder Sana Krankenhaus werden aktuell drei Corona-Patienten behandelt – einer mit normalem Verlauf, zwei auf der Intensivstation. Alle Covid-Patienten sind zweimal geimpft. „Unsere Intensivstation ist schon länger mit beatmungspflichtigen Patienten ausgelastet, was der Jahreszeit geschuldet ist“, berichtet Sana-Sprecherin Susanne Kuczera. Die Klinik hat sieben Intensivbetten.

Man habe in Medizin, Pflege und Management seit Beginn der Pandemie lernen müssen, dass sich die Veränderungen und Anforderungen so schnell bewegen, „wie wir es noch nie erlebt haben. Und das wird noch so bleiben, weil die Infektionszahlen steigen“, sagt die Sprecherin. Sana habe die gesellschaftliche Aufgabe, die medizinische Versorgung der Bürger in Radevormwald und der Region sicher zu stellen. Diese Verantwortung nähmen alle sehr ernst, denn es lägen erneut große Herausforderungen vor uns. „Das erfordert Menschen, die solche großen Herausforderungen annehmen und gemeinsam mit anderen umsetzen. So ein Team haben wir in Radevormwald“, berichtet sie.