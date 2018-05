Radevormwald: 62-Jähriger berichtet Polizei von Überfall

Radevormwald Einen Raubüberfall hat am frühen Mittwochmorgen ein 62-jähriger Radevormwalder gemeldet. Der Mann schilderte den Polizeibeamten, dass er gegen 0.30 Uhr vom Busbahnhof kommend die B 229 passiert hatte und gerade auf der Bahnhofstraße angelangt war, als ihn plötzlich zwei Männern von hinten niederschlugen.

Die Männer zogen ihm anschließend seine Brieftasche sowie sein Handy aus der Hosentasche und flüchteten in Richtung Busbahnhof. Eine Beschreibung der Täter war dem 62-Jährigen nicht möglich. Zeugen, die zur fraglichen Zeit dort Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.