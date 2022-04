Fahndungsaufruf der Polizei : 62-Jährige aus Radevormwald wird vermisst

Radevormwald Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Streifenwagen, Personenspürhund und Polizeihubschrauber, konnte die 62-Jährige bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Auch in den sozialen Netzwerken ist die Aufregung groß: Seit Freitagnachmittag wird eine 62-Jährige aus Radevormwald vermisst. Die in einem Seniorenheim am Höhweg lebende und an Demenz erkrankte Frau wurde zum letzten Mal gegen 14.50 Uhr im Bereich Höhweg gesehen. „Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenwagen auch ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnte die 62-Jährige bislang nicht ausfindig gemacht werden“, teilt Polizeipressesprecher Michael Tietze mit.