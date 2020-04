Radevormwald in der Corona-Krise : 33 Radevormwalder mit Coronavirus infiziert

Radevormald Seit Beginn der Pandemie haben sich 33 Radevormwalder mit dem Coronavirus infiziert.

Bis Dienstagmittag, 12 Uhr, wurden 20 weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Kreis mit. Insgesamt gibt es damit in allen 13 Kommunen des Kreises 347 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind bereits 159 Personen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Wie bereits am Montag berichtet, sind sechs Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben, darunter am Montag ein 84-jähriger Mann, der im Johannesstift in Hückeswagen wohnte und im Krankenhaus behandelt wurde.