Radevormwald in der Corona-Krise : 30 Rader positiv auf das Coronavirus getestet

Radevormwald Kreisweit gibt es derzeit 327 bestätigte Fälle des Coronavirus. Ein Mann (84) aus Hückeswagen ist gestorben.

Bis Montagnachmittag gab es im Oberbergischen Kreis 13 weitere Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ein 84 Jahre alter Mann aus Hückeswagen ist gestorben. Insgesamt gibt es kreisweit nun 327 bestätigte Fälle. Davon sind 127 Personen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen werden, teilte der Kreis am Montag mit. Der Großteil der aktuell positiv getesteten Menschen befinde sich in häuslicher Quarantäne. 22 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Davon werden fünf Personen beatmet.

Von den bestätigten Fällen sind 194 Personen aktuell positiv getestet worden und in angeordneter Quarantäne, 127 bereits genesen und aus Quarantäne entlassen sowie sechs Personen gestorben. Als Kontaktpersonen ersten Grades in angeordneter Quarantäne befinden sich in den 13 Kommunen des Kreises derzeit 154 Personen und in vorsorglicher häuslicher Isolation 253 Personen. Der Kreis listet auch die Anzahl positiv bestätigter Fälle seit Beginn der Pandemie nach kreisangehörigen Kommunen auf – Bergneustadt: 16 Personen, Engelskirchen: 29 Personen, Gummersbach: 17 Personen, Hückeswagen: 43 Personen, Lindlar: 36 Personen, Marienheide: 13 Personen, Morsbach: 4 Personen, Nümbrecht: 31 Personen, Radevormwald: 30 Personen, Reichshof: 22 Personen, Waldbröl: 4 Personen, Wiehl: 33 Personen, Wipperfürth: 48 Personen. Bei einer Person im Kreis läuft derzeit noch die Ermittlung der Adresse.