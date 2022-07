Fahrerflucht in Radevormwald : 2800 Euro Strafe für rücksichtslosen Rollerfahrer

Vor dem Amtsgericht Wipperfürth musste sich ein 22-jähriger Radevormwalder wegen mehrerer Delikte verantworten. Foto: dpa/Uli Deck

Radevormwald/Wipperfürth Als Verkehrsrowdy kann man einen heute 22-jährigen Zweiradfahrer bezeichnen, der schon mehrfach im Straßenverkehr auffällig geworden war. Jetzt erhielt er für sein Verhalten eine saftige Geldstrafe.

Von Heike Karsten

Die Anklagepunkte gegen einen 22-jährigen Radevormwalder am Wipperfürther Amtsgericht waren vielfältig. Er soll im August 2020 das Kennzeichen von einem Roller in Beyenbug entwendet haben und im darauffolgenden April mit seinem Zweirad ohne Führerschein gefahren und dabei einen Unfall mit Körperverletzung verursacht haben. Zu allem Überfluss hatte der junge Mann danach nicht auf die Polizei gewartet, sondern Fahrerflucht begangen. Für alle Taten zusammen wurde der junge Mann jetzt zu einer Geldstrafe von insgesamt 70 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt, somit also zur Zahlung von 2800 Euro. Und das, obwohl der Angeklagte die Taten nicht offen zugeben wollte. Den Diebstahl schob er auf seinen damaligen Freund, bei der Fahrerflucht stellte er sich gar als Opfer dar: „Man hat mir auf den Helm geschlagen, da habe ich mich erschrocken und bin weggefahren.“

Die Zeugenaussagen bestätigten jedoch die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Der wichtigste Zeuge war ein 34-jähriger Radevormwalder, der zur Tatzeit am Parkplatz an der Wülfingstraße gewohnt hatte. Der Angeklagte sei schon des Öfteren mit seinem Zweirad über die Wupperstraße, durch den angrenzenden Wald und über den Parkplatz des Wülfingmuseums gescheppert. „Meine Kinder haben da gespielt, doch er fuhr immer aggressiver“, berichtete der dreifache Familienvater. Mehrmals habe er den rücksichtslosen Zweiradfahrer auf sein Verhalten angesprochen - ohne Erfolg. „Er hat das immer wieder gemacht. Wahrscheinlich hat er in der Fahrschule nicht aufgepasst“, sagte der Zeuge.

Er habe daraufhin die Polizei gerufen, um die Sache ein für alle Mal zu klären. „Ich habe ihn am Kinnbügel seines Helms festgehalten. Dann hat er Gas gegeben“, schilderte er den Vorfall. Bei seiner Flucht habe er einen 30-jährigen Wuppertaler, der den 22-Jährigen ebenfalls aufhalten wollte und der sich vor das Zweirad gestellt hatte, angefahren. „Ich wollte ihn noch festhalten, aber es ging so schnell, als er flüchten wollte“, sagte der Wuppertaler als Zeuge aus. Er hätte keine Chance gehabt, zur Seite zu gehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt er Prellungen an Arm und Bein.

Ebenso als Zeuge geladen war ein 16-jähriger Wuppertaler, der den Diebstahl des Kennzeichens im August 2020 schilderte. „Wir hatten uns damals ganz gut verstanden und waren in dieser Nacht zusammen unterwegs. In Beyenburg am Siegelberg hat er in der Nacht zwischen 23 und 3 Uhr das Kennzeichen geklaut“, sagte der Minderjährige, der dem Angeklagten keines Blickes würdigte und der nach seiner Aussage schnell wieder den Gerichtssaal verließ.

Das Gericht sah die Vorwürfe nach den glaubwürdigen Zeugenaussagen bestätigt. „Der Angeklagte hat das Kerngeschehen an sich nicht in Abrede gestellt“, sagte der Staatsanwalt. Auch sei das Festhalten durch den Zeugen durchaus legitim und rechtmäßig gewesen. Der Richter begründete die saftige Geldstrafe in Tateinheit und damit das Gesamturteil: „Egal ob auf der Straße, einem Parkplatz oder Waldweg – im öffentlichen Raum durften Sie nicht ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz fahren.“