Wegen Exhibitionismus angeklagt: 23-Jähriger erhält milde Strafe in Radevormwald

Radevormwald Der Angeklagte soll sich in einem Park in Radevormwald vor einer Frau befriedigt haben. Der Mann erklärte, er habe lediglich urinieren wollen.

Ein 23-jähriger Mann musste sich vor dem Amtsgericht in Wipperfürth wegen des Vorwurfs des Exhibitionismus verantworten. Im August des Vorjahres war er der Anklage zufolge im Park an der Hochsteinstraße gewesen. Dort habe er einige Zeit verbracht, bis eine Zeugin, die auch vor Gericht aussagte, mit ihren Hunden vorbeikam.

Laut Aussage der Zeugin habe der Angeklagte seine Hose heruntergezogen und sich selbst befriedigt. Dabei habe er die Zeugin grinsend angeblickt: "Das war es auch, was mich am meisten angeekelt und wütend gemacht hatte", sagte die 48-jährige kaufmännische Angestellte aus Radevormwald im Zeugenstand.

Auch sei sie nur einmal vorbeigekommen: "Man sieht sich automatisch an, wenn man sich gegenübersteht", sagte der Angeklagte. Laut der Zeugin sei sie indes mehrfach an der Stelle und an dem Angeklagten vorbeigekommen. Und was tatsächlich eher uneindeutig begonnen hatte, habe schließlich in der geschilderten Situation gemündet.