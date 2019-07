Oberbergischer Kreis : Praxis-Test für junge Polizisten

Oberberg 21 junge Polizeianwärter erleben nun die spannende Phase ihre Ausbildung – in der Praxis.

Für 21 junge Polizeianwärter im Oberbergischen Kreis beginnt nun eine spannende Phase – sie dürfen erstmals Praxis-Luft schnuppern. Abteilungsleiter Ralf Schmidt und Sascha Himmel, Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz, begrüßten die jungen Menschen heute in Gummersbach. Dabei sahen sie in viele fröhliche und erwartungsvolle Gesichter, denn wer sich für ein Studium bei der Polizei entscheidet, der will auch Polizei erleben. Im September vergangenen Jahres hat der oberbergische Polizeinachwuchs, davon elf Männer und zehn Frauen, zusammen mit vielen anderen Studierenden ihr Bachelor-Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln begonnen. Bevor die Polizeianwärter nach drei Jahren ihren Abschluss machen und dann zum Polizeikommissar/in ernannt werden, steht zu Beginn der dualen Ausbildung erstmal viel Theorie und Rechtskunde auf dem Stundenplan.