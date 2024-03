Polizei stellt Statistik vor Zahl der Verkehrsunfälle in Radevormwald stieg 2023 an

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Radevormwald ist im vergangenen Jahr angestiegen. Das geht aus der aktuellen Verkehrsunfallstatistik hervor, welche die Oberbergische Polizei am Montag vorgestellt hat. Demnach verzeichneten die Beamten in der Bergstadt 320 Unfälle im vergangenen Jahr. Im Jahr 2022 waren es „nur“ 305 Unfälle gewesen, 2021 waren es 301.