Aktuelle Zahlen des Kreisgesundheitsamtes : 150 Menschen in der Stadt sind mit Corona infiziert

Radevormwald Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 578,2. Drei weitere Personen verstarben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

(s-g) Die Zahl der Corona-Fälle in Radevormwald ist in der Woche vom 4. bis 10. Juli gesunken. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, waren in der Woche zuvor – vom 27. Juni bis 3. Juli – noch 168 Fälle in der Stadt gemeldet, in der darauffolgenden Woche wurden 136 positiv getestete Personen verzeichnet, ein Rückgang von 32 Fällen.

Nach Stand von Dienstag liegt die Zahl der Corona-Infektionen in Radevormwald nun bei 150 bestätigten Fällen. In der Nachbarstadt Hückeswagen waren am Dienstag 43 Menschen positiv auf den Erreger SARS CoV-2 getestet. Auch hier war der Wert in der vergangenen Woche gesunken, gab es in der Woche zuvor noch 48 neue Meldungen, waren es in der vergangenen Woche 40. In Wipperfürth liegt die Zahl der Infizierten mit 230 Fälle recht hoch, nur die Kreisstadt Gummersbach wies am Dienstag mit 274 Fällen eine höhere Zahl auf. In Wipperfürth gingen in der vergangenen Woche 192 Neumeldungen ein, das waren 54 mehr als in der Woche zuvor mit 138 Fällen.