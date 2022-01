„Der Wipperwagen“ in Radevormwald : 150 Gäste erleben lustigen Theaterabend

Radevormwald Die Hückeswagener Theatergruppe „Der Wipperwagen“ überzeugt mit neuer Inszenierung in Radevormwald und sorgt für einen kurzweiligen Abend im gut gefüllten Bürgerhaus.

Mehr als 150 Besucher kamen Samstagabend ins Bürgerhaus, um das Theaterstück „Alles Betrug“ zu sehen, das die Theatergruppe „Der Wipperwagen“ aus Hückeswagen einstudiert hatte. Weil zwei geplante Vorstellungen ausgefallen waren, war die Veranstaltung also besonders gut besucht. Alle treuen Fans der Theatergruppe kamen, um sie zu unterstützen. Michael Teckentrup, Leiter des Kulturkreises, freute sich über das große Interesse. „Für uns und den Wipperwagen ist das ein Erfolg“, sagt er. Die Komödie „Alles Betrug“ startet mit der Verzweiflung von Lilly, gespielt von Tanja Pett. Ihr Herz wurde gebrochen, und aus lauter Weltschmerz will sie sich von einer Brücke stürzen. Bevor sie über die Reling klettert, teilt sie den Tipp „Lasst euch nie auf einen Mann aus Wipperfürth ein“ mit dem Publikum. Während ihr Leben in Scherben liegt, ist Paul Mustermann alias Oliver Hecker zufrieden. Sein Leben ist geordnet, und er ist hingerissen von seiner Verlobten Petra (Babsi Kaiser). Als der Sachbearbeiter der Versicherung „Inkontinenzia“ Lilly vor ihrem Selbstmord rettet, beginnt das Drama, das in seinem spießigen Leben nicht zu erwarten war. Aus lauter Mitleid und Fürsorge nimmt er Lilly bei sich auf und erfährt, wer ihr das Herz gebrochen hat. Es war der bekannte Psychiater Dr. Dr. Edzard von Sülsen, verkörpert von Norbert Becker. Dass dieser auch mit Petra angebandelt hat, die ein Doppelleben als Escort-Lady führt, ahnt der brave Versicherungsvertreter zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber auch der Arzt ist nicht der, für den er sich ausgibt. Lilly lebt sich schnell bei ihrem neuen Retter ein und fühlt sich nach kurzer Zeit in seiner Wohnung pudelwohl. Als Paul Mustermann seine Wohnung nicht mehr wieder erkennt, will er den Herzensbrecher zu Rede stellen.