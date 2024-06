„Ehrenamtsinitiative Weitblick“ in Radevormwald 15 Jugendliche haben Sozialführerschein geschafft

An vier Nachmittagen waren die Jugendlichen aktiv in der Wohngemeinschaft Diakonie, in der Awo-Kita Lily-Braun, in der Tagespflege Bergerhof der Diakonie, im Seniorenheim newcare home in Dahlerau, bei der Häuslichen Kranken- und Seniorenpflege Banaszek, im Kinderhaus Pusteblume, im Johanniter-Haus sowie im Städtischen Kindergarten Wupper.