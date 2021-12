Radevormwald in der Corona-Pandemie : 132 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald Der Kreis hat am Dienstag 118 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 296 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt um 16,9 auf jetzt aktuell 446,1, obwohl die Zahl der Infizierten von Montag auf Dienstag in allen Kommunen des Kreises sank.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 118 weitere bestätigte Corona-Fällen. Derzeit sind kreisweit 2016 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. In Radevormwald sank die Zahl der Infizierten um zwölf auf 132, in Hückeswagen um elf auf 159. Mittlerweile sind 296 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.