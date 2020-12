Deutsches Rotes Kreuz in Dahlhausen : 117 Blutspender kommen nach Dahlerau

Hubertus Dittmer aus Herkingrade spendete am Dienstag zum 18. Mal sein Blut. An seinem Geburtstag war für ihn die Blutspende bei DRK-Mitarbeiterin Döndü Koyuncu eine Selbstverständlichkeit. Foto: Jürgen Moll

Dahlerau Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen viele für eine Spende – mit Abstand und Hygiene. Es herrscht ein strenges Einbahnstraßen-System, damit sich so wenige Menschen wie möglich über den Weg laufen. Durch den Haupteingang des Gebäudes treten diejenigen ins Freie, die bereits Blut gespendet haben.

Das Bürgerzentrum am Siedlungsweg ist beleuchtet, vor der Tür steht ein großes Schild, das auf die Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes aufmerksam macht. Das Weihnachtswochenende ist vorbei – und in wenigen Stunden wird der Beginn des neuen Jahres gefeiert. Oder dieses Jahr eher das Ende eines Jahres, das für viele Menschen zermürbend war. 2020 neigt sich dem Ende zu. In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester haben viele Menschen Urlaub. Das merkt man auch an diesem Dienstag, denn die Blutspender aus Radevormwald reihen sich vor dem Eingang auf. Mit viel Abstand zueinander und mit Mund- und Nasenschutz ausgestattet, warten sie darauf, Blut zu spenden. Die meisten von ihnen haben einen festen Termin, denn für die Blutspende des DRK-Ortsvereins Dahlhausen konnte man sich zum ersten Mal anmelden. Das Konzept scheint aufzugehen. Ein Schild leitet die Spender an den Seiteneingang des Bürgerzentrums. Es herrscht ein strenges Einbahnstraßen-System, damit sich so wenige Menschen wie möglich über den Weg laufen. Durch den Haupteingang des Gebäudes treten diejenigen ins Freie, die bereits Blut gespendet haben.