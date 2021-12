Radevormwald in der Corona-Pandemie : 101 Corona-Infizierte in der Stadt

Radevormwald Am Dienstag hat der Kreis 204 weitere Corona-Fälle bestätigt. Mittlerweile sind 290 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis stieg deutlich um 19,9 auf 461,2.

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt wieder deutlich an: Derzeit sind kreisweit 1955 Personen positiv getestet und in angeordneter Quarantäne. Bis Mittwoch kamen 204 weitere laborbestätigte Fälle hinzu. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten um zehn auf 101. In Hückeswagen stieg sie sogar um 13 auf 129. Mittlerweile sind 290 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.