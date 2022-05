Straßen in Radevormwald : Ausbau der K 7 wird mit 1,62 Millionen Euro gefördert

Wönkhausen/Filde 2021 werden 123 Projekte in NRW mit 159,6 Millionen Euro gefördert. So können vor Ort Staustrecken entzerrt, Pendlerwege erleichtert und Menschen verbunden werden.

Der kommunale Straßenbau kommt voran: Mit einem etwa 160 Millionen Euro starken Förderprogramm unterstützt die NRW-Koalition im Landtag in diesem Jahr die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur. Das sind etwa 26 Prozent mehr als im Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten, Jens-Peter Nettekoven. Demnach stehen für Radevormwald 1,62 Millionen Euro bereit. Sie sind gedacht für den Ausbau der Kreisstraße 7 von Wönkhausen bis Filde.

„Eine fitte und zukunftsfeste Infrastruktur ist wichtig für prosperierende Kommunen. 2021 werden 123 Projekte in NRW mit 159,6 Millionen Euro gefördert. So können vor Ort Staustrecken entzerrt, Pendlerwege erleichtert und Menschen verbunden werden“, sagt Nettekoven.

So läuft die Wahl in Krefeld

So läuft die Wahl in Krefeld : 159.000 Krefelder sind für die Landtagswahl wahlberechtigt

Voraussetzung für die Programmaufnahme ist, dass Baureife gegeben ist. Die Prüfung der Förderanträge und die Bewilligung erfolgen durch die fünf Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster. Das Förderprogramm unterstützt 2022 insgesamt 123 kommunale Bauvorhaben an Straßen, Brücken und Kreuzungen sowie Rad- und Gehwegen mit einem Zuwendungsvolumen von 159,6 Millionen Euro. „So entlastet das Land die Kreise, Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in erheblichem Umfang. Der Fördersatz liegt auf einem unverändert hohen Niveau von mindestens 70 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten“, kündigt Nettekoven an.