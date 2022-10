Stadtentwicklung in Radevormwald : 1,4 Millionen Euro für die Innenstadt

Stadtentwicklung in Radevormwald

Bürgermeister Johannes Mans (l.) und Regierungspräsident Thomas Wilk bei der Übergabe des Bescheids am Montag. Foto: Bezirksregierung Köln

Radevormwald Regierungspräsident Dr. Thomas Wilk überreichte nun den Zuwendungsbescheid an Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans. Unter anderem soll damit das geplante „WohnZimmer“ gefördert werden.

Der Kölner Regierungspräsident Dr. Thomas Wilk hat am Montag, 24. Oktober, einen Zuwendungsbescheid für die Städtebauförderung in Radevormwald an Bürgermeister Johannes Mans überreicht. Der Zuwendungsbescheid über 1.490.359 Euro gilt für die Maßnahme „Radevormwald Innenstadt 2.0“, das zu dem Programm „Lebendige Zentren“ gehört.