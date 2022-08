Seniorenbeirat in Radevormwald : Sport im Parc de Châteaubriant

In anderen Städten, wie hier in Dormagen, gibt es die Veranstaltungsreihe „Sport im Park“ bereit Foto: Stadt

Radevormwald Nächstes Jahr soll es „Sport im Park“ auch in Radevormwald geben.

Von Cristina Segovia Buendía

Für dieses Jahr war es leider schon zu spät, aber im kommenden Sommer, verspricht Seniorenbeiratsvorsitzender Wolf-Rainer Winterhagen, wird es gelingen: Dann wird auch in Radevormwald die in den Nachbarstädten so beliebte Veranstaltungsreihe „Sport im Park“ geben.

Bewegung an der frischen Luft, unverbindlich und völlig kostenlos für die Teilnehmenden – das ist Sport im Park. Ein Projekt, das in anderen Städten NRWs schon seit vielen Jahren erfolgreich läuft und sich besonders in den Pandemiejahren 2020 und 2021 großer Beliebtheit erfreute. Denn Sport im Park ermöglicht nicht nur, sich seiner körperlichen Fitness in einem unverbindlichen Rahmen unter freiem Himmel zu widmen. Beim Sport im Park haben die örtlichen Vereine die Möglichkeit, sich und ihr Angebot zu präsentieren und so möglicherweise neue Mitglieder zu gewinnen. Bürger können dagegen unverbindlich und spontan in das Angebot hineinschnuppern und vor allem nach den langen Lockdowns der vergangenen Jahre einfach wieder in Kontakt mit anderen Menschen treten.