Winter in Radevormwald : Spaziergänger sollen vorsichtig sein

Winter in Radevormwald

Eine Weide durchschlug diesen Zaun am Sportplatz. Die Verwaltung rät zu Vorsicht bei Spaziergängen. Foto: Stadt Radevormwald/Hildebrandt

Radevormwald Durch Eis und Schnee besteht derzeit die Gefahr von Astbrüchen. Am Kollenberg musste am Freitag ein Teil wegen Waldarbeiten gesperrt werden.

Wegen Waldarbeiten im Gebiet am Kollenberg musste am Freitag der obere Waldweg unterhalb des Sportplatzes gesperrt werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten würden voraussichtlich den ganzen Tag über andauern, hieß es. Der untere Weg blieb geöffnet.

Generell rät die Radevormwalder Verwaltung den Spaziergängern, derzeit beim Betreten eines Waldgebietes wie im Kollenberg besonders vorsichtig sein. Denn durch Eis und Schnee besteht an zahlreichen Bäumen die Gefahr von Astbrüchen. Wie real diese Gefahr ist, zeigt das Foto zu diesem Artikel: Diese Weide hatte den Zaun am Sportplatz durchschlagen.

Astbrüche und durch Schneelast umgestürzte Bäume hatten am vergangenen Wochenende die Feuerwehren im Oberbergischen Kreis beschäftigt. In Radevormwald gab es zwei Einsätze, so musste ein tiefhängender Ast über der Bundesstraße 483 nahe der Ortschaft Brunshöhe entfernt werden.