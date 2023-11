Patrozinium in Norf Zwei Tage Andreasmarkt rund um die Pfarrkirche

Am ersten Adventswochenende öffnet der Andreasmarkt an der Norfer St.-Andreas-Kirche seine Tore. Der Termin rund um das Patrozinium der ältesten Kirche im Ort hat inwischen Tradition. Der Namenstag selbst fällt zwar auf den 30. November, doch gefeiert wird am Wochenende 2. und 3. Dezember. Am Samstag sind die insgesamt 13 Buden des Andreasmarktes von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Dort erwarten die Besucher eine Vielzahl an Köstlichkeiten, handgefertigte Dinge zum Genießen und Verschenken, sowie kunsthandwerkliche Produkte. Ausgerichtet wird der Andreasmarkt zum zweiten Mal vom Verein der „Freunde und Förderer der Katholischen Kirchengemeinde St. Andreas Norf“. Der freut sich darüber, so der Vorsitzende Jan-Philipp Büchler, dass wieder kirchlichen Gruppen wie Messdiener, Kommunionkinder und Frauengemeinschaft, der Verein „Menschenbrücke“, der Eine-Welt-Laden Norf/Rosellen und die Evangelische Kirchengemeinde am Norfbach mit dabei sind. Auch der Heimatverein und der Löschzug Norf der Freiwilligen Feuerwehr sind engagiert. „Erstmals begrüßen wir die Tellschützen der Schützenbruderschaft St. Andreas und das Gymnasium Norf“, so Büchler weiter. Zum Markt, der am Samstag im Anschluss an die Messe gegen 18 Uhr offiziell eröffnet wird, gehört ein stimmungsvolles Rahmenprogramm, das musikalisch von der Jugendkapelle des Musikvereins „Frohsinn“ Norf mitgestaltet wird. Am Sonntag findet zusätzlich ein Bücherbasar und – ab 12 Uhr – eine Vorleseaktion in der Gemeindebücherei statt. Der Nikolaus besucht den Andreasmarkt am Sonntag um 15 Uhr und wird mit den Kindern das Türchen des lebendigen Adventskalenders öffnen.