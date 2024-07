Ausbau trotz Personalmangels In Neuss gehen zwei neue Kitas an den Start

Zum Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August liefert die Stadt Neuss einen aktuellen Überblick: Somit gehen 105 Einrichtungen mit insgesamt 370 Gruppen am Donnerstag an den Start. Doch dabei soll es nicht bleiben. Mit Blick auf die nächsten Monate kündigt die Stadt weitere Gruppen an – und zwar in neuen Räumlichkeiten.