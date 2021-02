Neusser Gesundheitsunternehmen bildet aus : Neue Berufsbilder in der Neusser St.-Augustinus-Gruppe

Neuss Wer will der erste sein? Das Gesundheitsunternehmen bildet ab dem Sommer Kaufleute für Digitalisierungsmanagement und Fachinformatiker für digitale Vernetzung aus. Die Perspektive ist gut, eine Übernahme wahrscheinlich.

Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen oder Reha-Kliniken sind alles andere als Fabriken. Statt Maschinen, stehen Menschen im Mittelpunkt. Trotzdem wird die Informationstechnologie auch in solchen Häusern immer wichtiger. „Die Digitalisierung nimmt im Gesundheitswesen extreme Fahrt auf“, sagt Claudius Guttmann, Leiter IT und Medizintechnik bei der St.-Augustinus-Gruppe.

Deswegen bildet das Gesundheitsunternehmen ab dem Sommer 2021 auch in zwei ganz neuen Berufen erstmals aus: Kaufleute für Digitalisierungsmanagement und Fachinformatiker für digitale Vernetzung. „Die neuen Berufsbilder weisen zwar noch Gemeinsamkeiten mit den bisherigen Fachinformatikern oder Informatikkaufleuten auf, sie sind jedoch spezieller auf Digitalisierung ausgelegt, die in unseren Einrichtungen ein absolut wichtiges Thema ist. Ich bin froh, dass der Bedarf erkannt wurde und das Fachpersonal nun noch detaillierter ausgebildet wird“, so Guttmann.

Die angehenden neuen Kolleginnen oder Kollegen sollen nach der dreijährigen dualen Ausbildung in Berufsschule und IT-Abteilung verstärkt in den Einrichtungen der St.-Augustinus-Gruppe beraten, wie Prozesse digitalisiert und neu entwickelt werden können. „Im Idealfall suchen wir Auszubildende, die langfristig im Unternehmen bleiben – die Perspektiven sind jedenfalls hervorragend“, wirbt Schink für den Job. „Und es ist auf jeden Fall extrem spannend, der oder die erste in diesem Berufsfeld zu sein“, merkt er noch mit einem Augenzwinkern an.