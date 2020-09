Zwei Fälle in Neuss : Polizei fahndet nach unbekannten Autodieben

Neuss In Selikum und Holzheim sind Autos gestohlen worden. Die Polizei prüft nun, ob das Abgreifen des Funksignals vom „Keyless Go System“ der Grund für das unbefugte Starten der Wagen war.

(NGZ) Zwischen Dienstag, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen Daimler (Typ: GLS 350 d 4MATIC) gestohlen. Das Auto parkte an der Rubenstraße und hatte das Kennzeichen S-UN 764. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch in Holzheim waren Autodiebe aktiv. Die Täter entwendeten an der Kanutenstraße einen Daimler-Benz (Typ E 220 d Limousine) mit den Kennzeichen MG-FP 55. Das schwarze Fahrzeug wurde zwischen Montag und Dienstag, in der Zeit von 17.45 bis 4.30 Uhr, vor einem Einfamilienhaus gestohlen.